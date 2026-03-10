Ucrânia ataca fábrica militar russa 'chave'

A Ucrânia atingiu com mísseis uma fábrica militar russa considerada "chave", afirmou, nesta terça-feira (10), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a respeito de um ataque no qual morreram "seis civis", segundo a Rússia.

"Nossos soldados atingiram uma das fábricas militares russas chave em Briansk. Esta fábrica produzia eletrônica e componentes para os militares russos, os mesmos que estão atacando nossas cidades", disse Zelensky em seu discurso diário.

Ele qualificou o ataque de "resposta completamente justificada ao agressor".

A Rússia acusou Kiev de ter realizado o que qualificou de um ataque "terrorista" que, segundo afirmou, deixou "seis civis" mortos e pelo menos 37 feridos.

A Ucrânia não comentou as acusações sobre vítimas civis.

Briansk, cidade com aproximadamente 400.000 habitantes, fica a cerca de 100 km da fronteira com a Ucrânia.

O exército ucraniano disse ter usado mísseis britânicos Storm Shadow no ataque.

"Unidades das Forças Armadas da Ucrânia atingiram com sucesso a fábrica de microeletrônica Kremniy El em Briansk com mísseis Storm Shadow lançados do ar", informou o Estado-Maior ucraniano nas redes sociais.

"A fábrica é especialista em tecnologia de semicondutores discretos e microchips integrados, que são o 'cérebro' e o 'sistema nervoso' das armas modernas, incluídos os mísseis Iskander", acrescentou.

O exército assegurou ter causado "danos significativos às instalações de produção" da fábrica.

