Trump adverte para consequências severas se Irã minar Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, advertiu o Irã, nesta terça-feira (10), a não colocar minas no Estreito de Ormuz, depois que Teerã prometeu que nenhum petróleo do Golfo vai passar por esta via marítima chave enquanto a guerra continuar.

"Se, por qualquer motivo, forem colocadas minas e não forem retiradas de imediato, as consequências militares para o Irã serão de um nível jamais visto", disse Trump em uma postagem em sua plataforma, Truth Social.

