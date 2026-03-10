Luka Doncic é multado em US$ 50 mil por gesto 'pouco profissional'

O astro esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, foi multado em US$ 50 mil (R$ 257 mil na cotação atual) por um gesto "inapropriado e pouco profissional" em direção a um árbitro no domingo, durante a vitória dos Lakers sobre o New York Knicks, anunciou a NBA nesta terça-feira (10).

Doncic considerou que o ala Mohamed Diawara deveria ter sido penalizado com uma falta de ataque no terceiro quarto. Em vez disso, Doncic, que foi derrubado na jogada, foi penalizado com uma falta por bloqueio.

Deitado de costas no chão, ele olhou para o árbitro mais próximo e esfregou os dedos, aparentemente insinuando que o juiz havia sido subornado.

O astro esloveno teve vários desentendimentos com a arbitragem nesta temporada. Até esta terça, ele havia acumulado 15 faltas técnicas, apenas uma a menos do que o necessário para uma suspensão automática de um jogo.

Com 18 jogos restantes na temporada regular, os Lakers ocupam a quinta posição na Conferência Oeste, com um retrospecto de 39 vitórias e 25 derrotas. Doncic, LeBron James e companhia estão atualmente na zona de classificação para os playoffs.

