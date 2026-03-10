Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barcelona consegue licença para reabrir novos setores do Camp Nou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/03/2026 16:46

compartilhe

SIGA

O Barcelona obteve a licença municipal para reabrir novos setores do reformado Camp Nou, ampliando a capacidade atual do estádio para quase 63 mil espectadores, informou o clube nesta terça-feira (10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após sucessivos adiamentos na data prevista para a reabertura do estádio - que ficou fechado por mais de dois anos devido a obras - o Barça conseguiu retornar ao Camp Nou em novembro, mas com uma capacidade inicial de apenas 45 mil espectadores.

Seguindo com a abertura progressiva, nesta nova fase das obras o clube poderá agora utilizar mais áreas, incluídas na nova licença concedida pela Prefeitura de Barcelona.

"Com a ativação desses espaços e da área do Gol Norte, a capacidade disponível do Camp Nou aumenta para 62.652 espectadores", anunciou a diretoria 'blaugrana' em comunicado.

Com a nova licença, o Barcelona receberá o Sevilla no domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, já com a capacidade do estádio ampliada.

A reabertura do Camp Nou estava planejada para novembro de 2024, coincidindo com o 125º aniversário do clube, mas uma série de atrasos acabou adiando o retorno do icônico estádio por um ano.

No entanto, as obras continuam para a construção de um terceiro anel de arquibancadas, o que deverá aumentar a capacidade para 105 mil espectadores, e posteriormente será adicionada a cobertura.

O projeto, avaliado em 1,5 bilhão de euros (cerca de R$ 9 bilhões na cotação atual), deverá ser concluído até meados de 2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbs/rs/pm/cb/aam

Tópicos relacionados:

barcelona campnou esp fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay