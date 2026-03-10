Com quase 900 gols, Messi "é muito mais do que estatísticas", diz Mascherano

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, destacou nesta terça-feira (10) a importância de Lionel Messi alcançar a marca de 900 gols na carreira, embora acredite que os feitos estatísticos do craque argentino não reflitam totalmente sua contribuição e influência no futebol.

O capitão da seleção argentina e do Inter Miami pode alcançar a impressionante marca na visita de sua equipe ao Nashville na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Messi, de 38 anos, marcou 15 gols contra esse adversário e balançou as redes pela 899ª vez na carreira na vitória por 2 a 1 sobre o DC United no sábado, pela terceira rodada da MLS.

"Marcar 900 gols é uma loucura, é incrível", disse Mascherano em uma coletiva de imprensa no Inter Miami Stadium. "Os números do Leo são impressionantes, mas considerando o quão bom ele é, as estatísticas são o menos importante".

"O que ele traz para o jogo vai muito além dos seus números. Espero que possamos ajudá-lo a alcançar a marca de 900 gols amanhã. Isso mostrará que fizemos uma boa partida", acrescentou.

O Inter, atual campeão da MLS, fará sua estreia na competição internacional contra um Nashville reformulado, que goleou o canadense Atlético Ottawa por 7 a 0 no placar agregado na primeira fase.

"Equipes que forem a Nashville para jogar defensivamente terão dificuldades", afirmou Mascherano. "Queremos ditar o ritmo de jogo, tentando ser os protagonistas. Precisamos buscar o gol".

"É um time melhorado se comparado ao do ano passado. Eles melhoraram o ataque, mas no geral continuam os mesmos", observou.

Mascherano, de 41 anos, priorizou a Liga dos Campeões da Concacaf, torneio que a Inter nunca venceu, para o primeiro semestre de 2026, sem, no entanto, diminuir a importância das outras competições.

"A identidade do clube é sempre buscar mais e não nos iludirmos. Não estamos em posição de fazer escolhas. A partida mais importante é a próxima", reiterou.

O Inter contará com o reforço do zagueiro espanhol Sergio Reguilón para a partida desta quarta-feira.

