Sete guerrilheiros morrem em bombardeio militar na Colômbia

Militares da Colômbia mataram sete guerrilheiros em um bombardeio em meio à ofensiva lançada pelo presidente Gustavo Petro contra o tráfico de drogas após a pressão de Washington, informou o governo nesta terça-feira (10).

Perto do fim de seu mandato, em 7 de agosto, o presidente endureceu sua política de segurança ao intensificar a perseguição às organizações armadas que se financiam com o tráfico de cocaína.

As operações marcam uma guinada em seu plano de negociar a paz com estes grupos.

No mês passado, Petro se reuniu com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca, e acordou fortalecer a cooperação com os Estados Unidos para atingir os principais criminosos do país.

Os guerrilheiros dados como mortos no bombardeio recente no departamento de Antioquia (noroeste) pertencem a um dos grupos comandados por Iván Mordisco, o guerrilheiro mais procurado do país, escreveu no X o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

Entre os mortos está o guerrilheiro conhecido pelo codinome "Ramiro, principal liderança desta estrutura criminosa dedicada ao narcotráfico" e a "outros crimes que afetaram as comunidades durante décadas", acrescentou o funcionário.

A segurança é uma das principais preocupações dos colombianos com vistas às eleições presidenciais de 31 de maio.

O senador esquerdista Iván Cepeda, aliado de Petro, lidera as pesquisas junto com o advogado de direita Abelardo de la Espriella, que propõe uma linha dura no combate ao crime.

