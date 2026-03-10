Enviado americano Witkoff 'provavelmente' viajará a Israel na próxima semana

O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, disse nesta terça-feira (10) que é possível que viaje a Israel na próxima semana para coordenar a ofensiva militar de ambos os países contra o Irã.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma grande campanha militar contra o Irã, que segundo Washington busca conter as ameaças nucleares e de mísseis de Teerã.

"Provavelmente faremos essa viagem na próxima semana, mas por enquanto não temos certeza", afirmou Witkoff em uma entrevista ao canal de notícias financeiras CNBC.

O emissário de Trump confirmou que a viagem que tinha previsto fazer a Israel nesta semana junto com o genro do presidente, Jared Kushner, foi cancelada.

Os meios de comunicação americanos informaram sobre divergências entre Washington e Israel em torno da condução da guerra, especialmente após os ataques israelenses do fim de semana contra depósitos de combustível em Teerã.

Witkoff tentou minimizar essa situação.

"A visita que tínhamos intenção de fazer tem menos a ver com aparar diferenças, porque realmente não acho que haja muitas diferenças", disse Witkoff.

"Tem muito mais a ver com a coordenação, com entender onde eles estão, falar de todas essas coisas diferentes das quais é importante falar se houver um acordo ou se não houver", acrescentou.

Quando lhe perguntaram se Estados Unidos e Israel estavam alinhados quanto aos objetivos da guerra, respondeu: "Israel é um país de uma única bomba. Uma bomba os elimina, e por isso isso é algo tão existencial para Israel".

Witkoff voltou a destacar que o Irã não estava negociando de boa fé e que não estava buscando um acordo nuclear, o que levou Trump a ordenar ataques.

