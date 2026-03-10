Marinha dos EUA não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, diz Casa Branca

A Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, afirmou nesta terça-feira (10) a porta-voz da Casa Branca, depois que o secretário de Energia afirmou o contrário e depois apagou sua publicação.

"Posso confirmar que a Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum navio-tanque ou embarcação até o momento, embora, é claro, seja uma opção", disse Karoline Leavitt em coletiva de imprensa.

O Irã também refutou a afirmação do secretário de Energia, Chris Wright.

