Marinha dos EUA não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, diz Casa Branca
compartilheSIGA
A Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, afirmou nesta terça-feira (10) a porta-voz da Casa Branca, depois que o secretário de Energia afirmou o contrário e depois apagou sua publicação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Posso confirmar que a Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum navio-tanque ou embarcação até o momento, embora, é claro, seja uma opção", disse Karoline Leavitt em coletiva de imprensa.
O Irã também refutou a afirmação do secretário de Energia, Chris Wright.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk-jz/mar/am