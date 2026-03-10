Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Marinha dos EUA não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, diz Casa Branca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/03/2026 15:46

compartilhe

SIGA

A Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz, afirmou nesta terça-feira (10) a porta-voz da Casa Branca, depois que o secretário de Energia afirmou o contrário e depois apagou sua publicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Posso confirmar que a Marinha dos Estados Unidos não escoltou nenhum navio-tanque ou embarcação até o momento, embora, é claro, seja uma opção", disse Karoline Leavitt em coletiva de imprensa.

O Irã também refutou a afirmação do secretário de Energia, Chris Wright.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mar/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay