Irã diz que nenhum navio dos EUA 'ousou' se aproximar do Estreito de Ormuz

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/03/2026 15:35

A Guarda Revolucionária do Irã afirmaram nesta terça-feira (10) que nenhum navio militar dos Estados Unidos "ousou" se aproximar do Estreito de Ormuz, depois que os Estados Unidos anunciaram em uma mensagem nas redes sociais, que depois apagaram, que haviam escoltado um petroleiro na região.

"Nenhum navio de guerra americano ousou se aproximar do mar de Omã, do golfo Pérsico ou do Estreito de Ormuz durante este conflito", declarou o porta-voz da Guarda, Ali Mohammad Naini, que classificou a afirmação como "puras falsidades".

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, retirou nesta terça-feira uma mensagem publicada alguns minutos antes na qual anunciava que a Marinha de seu país havia escoltado um primeiro petroleiro para permitir que cruzasse o Estreito de Ormuz.

bur/cab/an/meb/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

