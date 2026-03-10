São Paulo anuncia Roger Machado como novo técnico

Roger Machado é o novo técnico do São Paulo, anunciou o clube nesta terça-feira (10), após a saída do argentino Hernán Crespo.

Roger volta a assumir uma equipe depois de encerrar uma breve passagem de dois meses pelo Internacional em setembro do ano passado.

O novo treinador assinou contrato até o final da temporada, informou o time paulista.

"Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande", declarou Roger, citado em nota. "Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho", acrescentou.

O gaúcho de 51 anos foi campeão estadual pelo Inter em 2025, título que também conquistou à frente do Grêmio em 2022. Ele também tem no currículo o Campeonato Mineiro de 2017, quando treinou o Atlético-MG, e dois Campeonatos Baianos (2019 e 2020) pelo Bahia.

Na próxima quinta-feira, o São Paulo receberá a Chapecoense pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Tricolor divide a liderança com o Palmeiras, ambos com dez pontos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/raa/cb/am