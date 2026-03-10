Preço do petróleo despenca após anúncio de petroleiro escoltado pelos EUA em Ormuz

Os preços do petróleo aceleraram sua queda depois que a Marinha dos Estados Unidos anunciou ter escoltado o primeiro petroleiro através do Estreito de Ormuz, cuja passagem estava comprometida pela guerra no Oriente Médio.

Por volta das 17h15 GMT (14h15 no horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte estava em queda de 15,03%, cotado a US$ 84,09 (R$ 434,03), e o West Texas Intermediate (WTI) havia despencado 15,46%, para US$ 80,12 (R$ 413,54).

Os preços já vinham caindo desde o início da sessão, após terem subido acentuadamente nos últimos dias, chegando a atingir US$ 119 (cerca de R$ 614) o barril.

