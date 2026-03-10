Assine
Irã afirma que quatro de seus diplomatas morreram no bombardeio de domingo em Beirute

10/03/2026 14:36

O Irã acusou Israel, nesta terça-feira (10), de matar quatro de seus diplomatas em um ataque ocorrido no fim de semana em um hotel de Beirute, segundo uma carta endereçada ao secretário-geral da ONU. 

"Nas primeiras horas de domingo, 8 de março de 2026, o regime israelense realizou um ataque terrorista deliberado contra o Hotel Ramada em Beirute, resultando no assassinato e martírio de quatro diplomatas da República Islâmica do Irã", afirmou a missão permanente de Teerã junto à ONU.

