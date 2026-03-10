Marinha dos EUA escoltou um petroleiro através do Estreito de Ormuz
O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta terça-feira (10) que a Marinha dos EUA escoltou um petroleiro pelo Estreito de Ormuz, uma passagem crucial para o transporte global de petróleo e ameaçada pela guerra no Oriente Médio.
"A Marinha dos EUA escoltou com sucesso um petroleiro pelo Estreito de Ormuz para garantir que o petróleo continue chegando aos mercados globais", disse Wright em um vídeo publicado em sua conta no X.
