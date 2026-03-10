Kyle Walker anuncia aposentadoria da seleção inglesa

O lateral-direito Kyle Walker, de 35 anos, anunciou nesta terça-feira (10) sua aposentadoria da seleção inglesa, pela qual tem 96 convocações e disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

"Estou triste por tomar esta decisão, mas também muito orgulhoso do que conquistei com a Inglaterra", declarou em comunicado Walker, que foi vice-campeão da Eurocopa em 2021 e 2024 com os 'Three Lions'.

"Representar o meu país, alcançar as finais que disputamos e estar cercado por esta seleção inglesa, em especial pelos jogadores e treinadores com quem tive o privilégio de trabalhar, foi uma imensa honra. Mas hoje é o momento em que tudo isso chega ao fim", escreveu o jogador.

Revelado pelo Sheffield United, antes de passar pelo Tottenham (2009-2017) e de conquistar uma série de títulos com o Manchester City (2017-2025), Walker estreou pela seleção em 2011, em um amistoso contra a Espanha em Wembley, quando substituiu Scott Parker, seu atual treinador no Burnley.

O veloz lateral foi titular absoluto na passagem do técnico Gareth Southgate (2016-2024), que recolocou a Inglaterra nas fases decisivas dos grandes torneios.

Após a saída de Southgate, Walker apareceu nas primeiras listas do atual comandante da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, em março e junho de 2025, mas desde então não voltou a ser convocado.

