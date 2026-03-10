Assine
Colômbia espera 'fortalecer a segurança' na primeira reunião com a presidente venezuelana

10/03/2026 14:00

O ministro da Defesa da Colômbia afirmou, nesta terça-feira (10), que espera chegar a acordos com a Venezuela para “fortalecer a segurança” na fronteira, cenário do primeiro encontro entre os presidentes Gustavo Petro e Delcy Rodríguez na sexta-feira (13). 

A mandatária venezuelana se reunirá com Petro em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o poder, após a derrubada e captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em 3 de janeiro. 

O encontro ocorrerá em uma das pontes que separam os dois países na zona de fronteira, onde atuam diversos grupos criminosos colombianos, como a guerrilha ELN e dissidências das Farc que não assinaram o acordo de paz em 2016. 

A Colômbia sustenta que rebeldes que operavam do lado venezuelano tentam retornar após a operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Maduro. 

Por isso, o “foco” do encontro entre os mandatários é “fortalecer a segurança”, disse em coletiva de imprensa o ministro da Defesa, Pedro Sánchez. 

“Acreditamos que, com esta reunião, vamos melhorar a troca de informações que nos permita agir” para “enfrentar as ameaças aos dois países”, acrescentou. 

A fronteira entre a Colômbia, maior produtora mundial de cocaína, e a Venezuela é um ponto-chave na luta contra o narcotráfico no continente. 

Trump anunciou no fim de semana um pacto com 17 aliados regionais para atacar o narcotráfico, mas excluiu países como Colômbia, Venezuela, México e Brasil. 

Espera-se que, na reunião de sexta-feira, Petro e Rodríguez também discutam acordos para a venda de gás por Caracas. 

Trump acertou com Rodríguez a entrada de empresas americanas para explorar e controlar o petróleo venezuelano, em meio a uma forte pressão sobre o governo interino.

Tópicos relacionados:

diplomacia politica venezuela

