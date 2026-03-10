Gigante dos supermercados Pão de Açúcar vai reestruturar sua dívida
Gigante do setor de supermercados, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), em sérias dificuldades financeiras, anunciou, nesta terça-feira (10), um acordo com seus principais credores para reestruturar sua dívida.
A rede, da qual o grupo francês Casino possui participação de 22,5%, opera mais de 700 supermercados no Brasil.
O GPA explicou, em um comunicado dirigido a seus acionistas, que o plano de reestruturação judicial cobre uma dívida de 4,5 bilhões de reais.
O grupo especificou que chegou a um acordo com os credores de 46% do montante.
Segundo a rede, o plano não vai afetar as obrigações atuais com fornecedores, sócios e clientes e tampouco os gastos relacionados a seus funcionários.
O GPA sustenta que o acordo foi desenhado para preservar as operações em suas sucursais, que vão continuar funcionando normalmente.
E atribui suas dificuldades financeiras em particular às elevadíssimas taxas de juros vigentes no Brasil.
Desde julho, o Banco Central manteve a Selic, sua taxa básica juros, em 15%, uma das mais altas do mundo, na tentativa de controlar a inflação.
Fundada pelo bilionário Abilio Diniz, falecido em 2024, o GPA foi controlado pelo grupo Casino durante 12 anos.
Logo após a morte de seu fundador, a empresa lançou uma ampliação de capital, após a qual o grupo francês deixou de ser o acionista majoritário, que passou a ser o grupo Coelho Diniz.
