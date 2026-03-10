Assine
Candidato de direita favorito na Colômbia escolhe ex-ministro para compor chapa

AFP
AFP
Repórter
10/03/2026 13:24

O principal candidato de direita na corrida presidencial da Colômbia anunciou, nesta terça-feira (10), um ex-ministro da Fazenda conservador como seu companheiro de chapa para vice-presidente, em meio a um grave déficit fiscal enfrentado pelo país. 

O advogado Abelardo de la Espriella escolheu o economista José Manuel Restrepo, ex-ministro da Fazenda e do Comércio no governo de direita de Iván Duque, que governou o país de 2018 a 2022 em meio a protestos massivos contra um plano de reforma econômica fracassado que teria impactado severamente a classe média durante o auge da pandemia. 

"Um acadêmico renomado, um economista excepcional, um ex-ministro altamente qualificado e um especialista extraordinário será, sem dúvida, o melhor parceiro nesta luta patriótica pela liberdade", disse o advogado milionário de 47 anos, conhecido pelo apelido de "El Tigre", em um vídeo publicado na rede X.

Especialistas acreditam que um dos maiores desafios para o próximo presidente da Colômbia será corrigir o déficit fiscal do país, que ultrapassa 6% do PIB, um dos mais altos da região.

Segundo as pesquisas, os principais candidatos para substituir o presidente de esquerda Gustavo Petro nas eleições de 31 de maio são De la Espriella e o senador Iván Cepeda, herdeiro político do atual presidente.

lv/das/vel/aa

Tópicos relacionados:

colombia eleicoes

