Ucrânia enviará especialistas em drones para Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita

10/03/2026 13:24

Especialistas militares ucranianos viajarão para o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita esta semana, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a jornalistas nesta terça-feira (10), para compartilhar sua experiência na derrubada de drones iranianos. 

"Os três primeiros países para os quais os enviaremos, de acordo com nossos acordos, são o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita", disse Zelensky em uma mensagem de áudio enviada a jornalistas, entre eles a AFP.

