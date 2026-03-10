EUA propõe negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, diz Zelensky

Os Estados Unidos propuseram uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia na próxima semana, com o objetivo de tentar pôr fim à guerra que já dura quatro anos, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta terça-feira (10).

"É uma proposta americana, mas, para ser honesto, vamos ver o que acontece no Oriente Médio", disse Zelensky a jornalistas, referindo-se à guerra que eclodiu há 11 dias, após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Zelensky acrescentou que o encontro "poderia acontecer na Suíça ou na Turquia". Segundo Kiev, o presidente ucraniano conversou com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que se ofereceu para receber as negociações.

