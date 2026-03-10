Morre aos 87 anos o escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
compartilheSIGA
O escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uma das figuras mais importantes da narrativa latino-americana, morreu aos 87 anos, anunciou nesta terça-feira (10) a Casa da Literatura Peruana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Bryce Echenique, autor de "Um Mundo para Julius" e "Não Me Espere em Abril", entre outros títulos, recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira.
"Lamentamos a partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), uma das vozes mais representativas da literatura peruana contemporânea", declarou a instituição ligada ao governo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
gta/mar/aa