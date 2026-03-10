Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã promete uma resposta 'olho por olho' aos ataques contra sua infraestrutura

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/03/2026 12:48

compartilhe

SIGA

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, advertiu nesta terça-feira (10) que qualquer ataque à infraestrutura da república islâmica resultaria em uma resposta na mesma medida. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O inimigo deve saber que, independentemente do que fizer, sem dúvida haverá uma resposta proporcional e imediata", escreveu Ghalibaf no X, mais de uma semana após o início da guerra no Oriente Médio, que começou com os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã.

"Hoje, seguimos a regra de 'olho por olho, dente por dente', sem concessões, sem exceção", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/amj/smw/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra infraestrutura ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay