Irã promete uma resposta 'olho por olho' aos ataques contra sua infraestrutura
compartilheSIGA
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, advertiu nesta terça-feira (10) que qualquer ataque à infraestrutura da república islâmica resultaria em uma resposta na mesma medida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O inimigo deve saber que, independentemente do que fizer, sem dúvida haverá uma resposta proporcional e imediata", escreveu Ghalibaf no X, mais de uma semana após o início da guerra no Oriente Médio, que começou com os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã.
"Hoje, seguimos a regra de 'olho por olho, dente por dente', sem concessões, sem exceção", afirmou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/amj/smw/aa