Internacional

Trinta pessoas foram presas no Irã por espionagem, incluindo um estrangeiro

10/03/2026 12:24

Trinta pessoas foram presas no Irã por suposta espionagem, incluindo um cidadão estrangeiro, anunciou o Ministério da Inteligência iraniano nesta terça-feira (10). 

O estrangeiro, cuja nacionalidade não foi divulgada, "espionava para dois países do Golfo em nome do inimigo americano-sionista" e foi preso no nordeste do país, segundo um comunicado do ministério divulgado pela Mizan, agência de notícias do Judiciário.

