Trinta pessoas foram presas no Irã por espionagem, incluindo um estrangeiro

Trinta pessoas foram presas no Irã por suposta espionagem, incluindo um cidadão estrangeiro, anunciou o Ministério da Inteligência iraniano nesta terça-feira (10).

O estrangeiro, cuja nacionalidade não foi divulgada, "espionava para dois países do Golfo em nome do inimigo americano-sionista" e foi preso no nordeste do país, segundo um comunicado do ministério divulgado pela Mizan, agência de notícias do Judiciário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/anb/meb/an/aa