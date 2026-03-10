Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Consulado dos EUA no Canadá é alvo de disparos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/03/2026 11:36

compartilhe

SIGA

O consulado dos Estados Unidos na cidade canadense de Toronto foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta terça-feira (10), sem registro de vítimas, informou a polícia local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As forças de segurança receberam chamadas antes do amanhecer alertando para disparos contra o consulado, localizado no centro da maior cidade do Canadá.

A polícia de Toronto "está no local", informou a corporação na rede social X, acrescentando que não houve vítimas no ataque.

No fim de semana, um grupo de manifestantes protestou diante do consulado contra a guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bs/dw/dga/mel/lm-jc

Tópicos relacionados:

canada eua policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay