Governo de esquerda da Espanha ampliará acesso à saúde para imigrantes sem documentos

Após anunciar em janeiro um plano de regularização em larga escala de imigrantes em situação irregular, o governo espanhol afirmou nesta terça-feira (10) que ampliará o acesso à assistência de saúde para pessoas nessa condição.

A medida "regulamenta o reconhecimento do direito à proteção da saúde e à assistência de saúde para estrangeiros que não têm residência legal aqui", explicou a porta-voz do governo, Elma Saiz, após reunião do Conselho de Ministros.

Segundo Saiz, também ministra das Migrações, a medida também beneficiará espanhóis residentes no exterior durante estadias temporárias no país e familiares que os acompanhem.

Para facilitar a aplicação, o governo do socialista Pedro Sánchez aprovou um decreto que dispensa votação no Parlamento, onde não tem maioria.

Desde que chegou ao poder em 2018, Sánchez defende uma política migratória mais aberta. Em janeiro, apresentou um plano que pode regularizar cerca de 500 mil migrantes, majoritariamente latino-americanos.

A direita e a extrema direita se opõem às medidas. A Espanha é uma das principais portas de entrada de migrantes na Europa, junto com Itália e Grécia.

