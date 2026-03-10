Assine
Bombardeios russos deixam 4 mortos e 16 feridos no leste da Ucrânia

10/03/2026 10:00

Bombardeios russos em Sloviansk, no leste da Ucrânia, deixaram pelo menos quatro mortos e 16 feridos nesta terça-feira (10), anunciou o governador ucraniano da região, Vadim Filashkin, epicentro dos combates entre Kiev e Moscou. 

"Os russos lançaram três bombas no centro da cidade de Sloviansk. Seis prédios residenciais e dez carros foram danificados", afirmou Filashkin no Telegram, especificando que uma menina de 14 anos estava entre os feridos. 

Anteriormente, investigadores ucranianos divulgaram imagens que mostravam veículos incendiados e um prédio residencial destruído pelos ataques. 

A cidade de Sloviansk, que tinha cerca de 100 mil habitantes antes da invasão russa de fevereiro de 2022, está agora localizada a cerca de 20 quilômetros em linha reta da frente de batalha. 

Este é um dos últimos grandes centros urbanos, juntamente com Kramatorsk, que Kiev ainda controla na região industrial de Donetsk, onde as forças russas avançam lentamente. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou na sexta-feira que visitou a região para se reunir com várias brigadas.

