UE promete € 200 milhões para impulsionar energia nuclear 'inovadora'

10/03/2026 08:38

A União Europeia reservará 200 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) para apoiar "tecnologias nucleares inovadoras", prometeu nesta terça-feira (10) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. 

A promessa foi feita durante uma cúpula em Paris, organizada pela França e Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que busca relançar o uso da energia atômica na geração de eletricidade. 

"Foi um erro estratégico a Europa ter virado as costas a uma fonte confiável e acessível de energia de baixas emissões", afirmou Von der Leyen. 

A cúpula é realizada às vésperas do 15º aniversário do acidente da usina nuclear de Fukushima, no Japão, e no mesmo ano do 40º aniversário da catástrofe de Chernobyl, na Ucrânia. 

O setor nuclear, em descrédito após o acidente na usina japonesa em 2011, atrai o interesse mundial mais uma vez, impulsionado pelos desafios da soberania energética, da descarbonização da energia e o auge da inteligência artificial, que exige grandes quantidades de eletricidade. 

A energia nuclear representa atualmente 10% da eletricidade produzida no mundo, com 450 reatores em cerca de 30 países. Outros 40 países "manifestaram um interesse sólido" nessa fonte de energia, afirmou na segunda-feira o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, citando a Argentina e a África do Sul.

Assim como em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a crise no Oriente Médio expôs a vulnerabilidade dos países dependentes da importação de petróleo, com riscos para o abastecimento e volatilidade nos mercados.

