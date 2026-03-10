Assine
ONU: Rússia cometeu 'crimes contra a humanidade' ao deportar crianças ucranianas

10/03/2026 08:02

Uma investigação das Nações Unidas acusa Moscou de cometer crimes contra a humanidade com a deportação e transferência forçada de crianças da Ucrânia para a Rússia.

"As evidências reunidas levam a comissão a concluir que as autoridades russas cometeram crimes contra a humanidade por deportação e transferência forçada, assim como pelo desaparecimento forçado de crianças", afirma um relatório da Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a Ucrânia, criada por mandato da ONU.

