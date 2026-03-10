Aramco alerta para consequências 'catastróficas' da guerra no mercado de petróleo
A guerra em curso no Oriente Médio pode ser desastrosa para o mercado de petróleo e é fundamental reabrir o Estreito de Ormuz, afirmou nesta terça-feira o presidente e CEO da empresa Saudi Aramco, Amin H. Nasser.
"Quanto mais tempo durar a perturbação, mais catastróficas serão as consequências para os mercados de petróleo e mais drásticas as consequências para a economia global", afirmou o executivo à imprensa no 11º dia de conflito.
"É absolutamente crucial que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz seja retomado", acrescentou Nasser, ao mencionar a via por onde transita 20% do petróleo consumido em todo o planeta e que está, na prática, fechado pelos iranianos em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.
