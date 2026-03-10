China e Coreia do Norte retomam serviço de trens de passageiros após seis anos

O serviço de trens de passageiros entre a China e a Coreia do Norte será retomado na quinta-feira (12), seis anos após a suspensão em 2020 devido à pandemia de covid-19, informaram operadores de viagens à AFP.

O serviço estará disponível para chineses que trabalham ou estudam na Coreia do Norte, assim como para norte-coreanos que trabalham, estudam ou visitam parentes no exterior, segundo agentes dos serviços oficiais de venda de passagens em Pequim e na cidade chinesa fronteiriça de Dandong.

Inicialmente, o serviço não estará disponível para turistas.

"É ótimo ver a retomada do serviço internacional de trens", declarou à AFP nesta terça-feira Rowan Beard, gerente de viagens da Young Pioneer Tours.

Ele confirmou que sua empresa, uma de várias agências especializadas em viagens à Coreia do Norte, também poderá vender passagens a partir de quinta-feira.

"Embora inicialmente não tenha sido pensado para turistas, será uma opção adicional de viagem quando o turismo para a Coreia do Norte for retomado, será uma alternativa aos aviões", disse.

As viagens de trem entre os dois países foram suspensas quando Pequim e Pyongyang adotaram medidas rígidas contra a propagação da covid-19.

