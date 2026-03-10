Exportações chinesas superam expectativas em janeiro e fevereiro

O comércio exterior da China registrou um crescimento expressivo nos dois primeiros meses do ano, superando as expectativas dos economistas, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

As exportações combinadas de janeiro e fevereiro subiram 21,8% em ritmo anual, segundo a Administração Geral das Alfândegas, acima dos 7,2% projetados em uma pesquisa da agência Bloomberg com economistas.

As importações também aumentaram 19,8%, muito acima dos 7% previstos na pesquisa da Bloomberg.

Contudo, as exportações do país asiático para os Estados Unidos caíram 11% nos dois primeiros meses do ano, afetadas pelas tarifas do presidente Donald Trump.

As vendas para os Estados Unidos totalizaram 67,24 bilhões de dólares em janeiro e fevereiro, indicou o órgão estatal, contra 75,56 bilhões de dólares no mesmo período de 2025.

Ao mesmo tempo, as exportações chinesas para a União Europeia cresceram 27,8% em termos anuais no período analisado.

