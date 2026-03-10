Assine
Economia do Japão cresceu 0,3% no último trimestre de 2025, aponta revisão

A economia japonesa cresceu mais do que o inicialmente informado no quarto trimestre de 2025, graças ao forte investimento corporativo, revelaram os dados revisados divulgados nesta terça-feira (10).

A quarta maior economia do mundo cresceu 0,3% de outubro a dezembro, acima do 0,1% informado na primeira estimativa, segundo o governo. 

No conjunto  de 2025, o PIB japonês cresceu 1,3%. 

O crescimento do consumo privado e dos investimentos corporativos e das famílias contribuiu para a expansão, segundo os dados do Escritório do Gabinete, um órgão do governo japonês responsável pelos assuntos gerais.

A revisão aconteceu no momento em que a primeira-ministra Sanae Takaichi enfrenta pressões para estimular a economia. 

O governo aprovou, em novembro, um pacote de estímulo econômico de 139 bilhões de dólares, que inclui subsídios à energia e incentivos ao investimento em setores cruciais, como semicondutores e inteligência artificial.

