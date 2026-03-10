Irã anuncia ataque contra base americana no Curdistão iraquiano
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou um ataque nesta terça-feira (10) contra uma base americana na região do Curdistão iraquiano, em meio à guerra de seu país contra os Estados Unidos e Israel.
"O quartel-general do exército invasor americano na Base Aérea de Al Harir, na região do Curdistão, foi atacado com cinco mísseis", informou a Guarda em um comunicado.
Um porta-voz da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, anunciou que a força não permitirá a exportação de petróleo do Oriente Médio para aliados dos Estados Unidos e de Israel enquanto a guerra prosseguir.
"As Forças Armadas iranianas (...) não permitirão a exportação de um único litro de petróleo da região para a parte hostil e seus aliados até novo aviso", declarou o porta-voz Ali Mohamad Naini, citado pela agência iraniana Tasnim.
Naini disse que qualquer mudança dependerá da evolução do conflito.
