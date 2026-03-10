Assine
Internacional

Netanyahu afirma que Israel ainda não termino no Irã

10/03/2026 06:02

"Ainda não terminamos", advertiu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a ofensiva militar do país contra o Irã, ao destacar que a operação está enfraquecendo a liderança clerical iraniana.

"Nossa aspiração é que o povo iraniano se liberte do jugo da tirania; em última análise, depende deles. Mas não há dúvida de que, com as medidas tomadas até agora, estamos quebrando os ossos deles e ainda não terminamos", declarou Netanyahu durante uma visita ao Centro Nacional de Comando de Saúde na noite de segunda-feira, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira.

