Irmã do líder norte-coreano faz alerta contra manobras miltares dos EUA

A influente irmã do líder da Coreia do Norte fez uma advertência nesta terça-feira (10) para "consequências terríveis" às manobras militares conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos atualmente em curso.

Seul e Washington iniciaram na segunda-feira os exercícios militares "Escudo da Liberdade" com quase 18.000 soldados sul-coreanos, que prosseguirão até 19 de março. O governo dos Estados Unidos não informou quantos soldados americanos participam das manobras.

A Coreia do Norte afirma que as manobras anuais são ensaios para uma invasão.

Kim Yo Jong, muito próxima de seu irmão Kim Jong Un, declarou que os exercícios conjuntos "poderiam ter consequências terríveis e inimagináveis", segundo a agência de notícias oficial KCNA.

A irmã do dirigente foi nomeada recentemente chefe do Departamento de Assuntos Gerais do partido do governo norte?coreano, cargo que analistas qualificam como um posto similar ao de secretária-geral.

Ela afirmou que as manobras acontecem em um "momento crítico, de colapso da estrutura de segurança global, e no qual guerras explodem em diferentes partes do mundo".

Pyongyang condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

