NBA cancela homenagem dos Hawks a casa de striptease de Atlanta

A NBA anunciou nesta segunda-feira (9) o cancelamento de um evento promocional planejado pelo Atlanta Hawks para homenagear uma famosa boate de striptease da cidade.

O comissário da NBA, Adam Silver, afirmou em um comunicado que o evento marcado para 16 de março, "Magic City Monday", foi cancelado após receber uma reação negativa vinda de diversos membros da liga.

"Quando soubemos da promoção planejada pelo Atlanta Hawks, entramos em contato com a diretoria para entender melhor seus planos e motivações", disse Silver.

"Embora apreciemos a perspectiva da equipe e seu desejo de seguir em frente, ouvimos preocupações significativas de uma ampla gama de partes interessadas da liga, incluindo fãs, parceiros e funcionários. Acredito que cancelar esta promoção seja a decisão correta para a comunidade da NBA como um todo"

Magic City é uma famosa casa noturna de entretenimento adulto em Atlanta, com fortes laços com a indústria do rap e do hip-hop.

No entanto, a decisão dos Hawks de homenagear a boate com uma noite promocional no jogo em casa da próxima semana contra o Orlando Magic gerou críticas de alguns jogadores da liga.

O astro do San Antonio Spurs, Luke Kornet, pediu aos Hawks que cancelassem a promoção, argumentando que isso corria o risco de tornar a NBA "cúmplice da potencial objetificação e maus-tratos às mulheres".

A NBA busca "proporcionar um ambiente onde fãs de todas as idades possam vir e desfrutar do basquete com segurança e onde possamos celebrar a história e a cultura das comunidades com plena consciência (...) Realizar uma festa em uma casa noturna não está de acordo com essa visão", escreveu ele.

A posição de Kornet foi apoiada pelo veterano do Golden State Warriors, Al Horford, que republicou a declaração do jogador do Spurs com a mensagem: "Muito bem dito, Luke".

