Guerra no Oriente Médio: os números de vítimas em toda a região

A guerra desencadeada pela ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro se estendeu por todo o Oriente Médio.

O seguinte balanço de vítimas, que a AFP não pôde verificar de forma independente, baseia-se em números de governos, exércitos, autoridades de saúde e equipes de resgate.

- Irã -

O Ministério da Saúde do Irã informou, nesta segunda-feira (9), a morte de mais de 1.200 pessoas, entre elas cerca de 200 mulheres e 200 crianças menores de 12 anos. Além disso, indicou que mais de 10 mil civis ficaram feridos.

A agência Hrana, com sede nos Estados Unidos, afirmou que pelo menos 1.708 pessoas haviam morrido, incluindo 1.205 civis, 194 deles crianças, assim como 187 militares e 316 pessoas cujo status não havia sido classificado.

- Israel -

Autoridades em Israel relataram 13 mortos e dezenas de feridos desde que o Irã atacou em resposta aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel. Nove morreram na cidade de Beit Shemesh, incluindo quatro menores. Dois soldados morreram em combate no sul do Líbano.

- Líbano -

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde do Líbano registrou 486 mortos e 1.313 feridos. O Exército libanês indicou que três de seus soldados haviam morrido. O Hezbollah não comunicou suas perdas.

- Golfo Pérsico -

Autoridades de países do Golfo e o Centcom, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio, anunciaram 23 mortes na região. A maioria era militar ou membro dos serviços de segurança, entre eles sete militares americanos e 10 civis.

O Kuwait relatou seis mortos: dois soldados, dois guardas de fronteira e dois civis, incluindo uma menina de 11 anos.

Os Emirados Árabes Unidos também registraram seis mortos, sendo quatro civis e dois militares.

A Arábia Saudita informou a morte de dois civis. O Bahrein indicou duas mortes. Omã comunicou a morte de um marinheiro no mar. E o Catar relatou 16 feridos e nenhum morto.

O Centcom confirmou a morte de seis militares americanos no Kuwait e um na Arábia Saudita.

- Iraque -

Combatentes pró-Irã no Iraque disseram que 16 de seus membros morreram em ataques aéreos que atribuíram a Israel e aos Estados Unidos.

Na região autônoma do Curdistão iraquiano, as autoridades afirmaram que um guarda do aeroporto morreu em um ataque de drone contra o aeroporto de Erbil, enquanto pelo menos dois combatentes curdos iranianos pereceram em ataques iranianos.

- Jordânia -

O Exército jordaniano relatou 14 pessoas feridas em diferentes partes do país devido à queda de destroços de mísseis e drones iranianos, sem registrar mortos.

