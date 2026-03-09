James Rodríguez garante que fará sua estreia na MLS pelo Minnesota no domingo

O colombiano James Rodríguez fará sua estreia pelo Minnesota United contra o Vancouver Whitecaps no domingo, anunciou o jogador durante uma transmissão de streaming, onde afirmou estar se sentindo bem em seu novo clube da MLS.

Convidado para assistir à primeira partida da temporada do Atlético Parceros FC, seu time na Kings League, James trocou algumas palavras sobre sua situação atual com Angerson García 'Pelicanger', com quem divide a gestão do clube na liga de futebol de sete, administrada por streamers e personalidades da internet.

O ex-jogador de Real Madrid e Bayern de Munique, entre outros clubes, cumprimentou a todos por videochamada e rapidamente se desculpou por não poder participar da transmissão da próxima partida de sua equipe.

"Vou jogar no próximo domingo, então não poderei estar lá", disse o colombiano. Seu sócio então perguntou se ele faria sua estreia pelo Minnesota United.

"Sim, sim, se Deus quiser. Contra o time do (Thomas) Müller, não sei como se chama... o Vancouver", respondeu o meio-campista.

A notícia, vinda do próprio camisa 10 da seleção colombiana, chega um dia depois de sua estreia pelo Minnesota ter sido adiada pela segunda vez, primeiro por uma decisão tática e depois devido a uma contusão que o deixou de fora da equipe para a partida de sábado, na qual seu time perdeu por 3 a 1 para o Nashville SC.

Quando perguntado como está se sentindo em seu novo clube, Rodríguez respondeu ao sócio: "Bem. Estou bem aqui."

A estreia do canhoto colombiano de 34 anos acontece em um momento crucial, já que ele tem apenas 12 jogos garantidos pelo Minnesota United, onde precisa recuperar ritmo de jogo e forma física para se juntar à seleção colombiana.

Seu contrato termina em junho, quando começa a Copa do Mundo na América do Norte, e sua permanência até o final da temporada da MLS, em dezembro, depende do Minnesota exercer sua opção de recompra.

James, apresentado aos torcedores há um mês, vinha trabalhando em seu condicionamento físico e se adaptando a um time que, sem ele, conquistou apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas.

Com a derrota de sábado, o Minnesota permanece na décima posição da Conferência Oeste.

O duelo de domingo entre Müller e James será um reencontro de dois ex-astros do Bayern, que atuaram juntos entre 2017 e 2019.

ag/cl/aam