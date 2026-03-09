Atual campeã, Andreeva é eliminada na 3ª fase de Indian Wells por Siniakova
A tenista russa Mirra Andreeva, atual campeã, foi eliminada nesta segunda-feira (9) na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, ao perder para a tcheca Katerina Siniakova por 4-6, 7-6 (7/5) e 6-3.
Sinakova, de 29 anos e atual número 44 do ranking mundial, surpreendeu a todos após uma partida exaustiva de 2 horas e 48 minutos, com sete quebras de serviço para cada lado e um total de 43 break points entre as duas jogadoras.
Andreeva, jovem prodígio russa de 18 anos e número 8 do mundo, chegou a ter uma vantagem de 3-2 no terceiro set com uma quebra de serviço, mas acabou perdendo os quatro games seguintes.
Sinakova vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina ou a americana Ashlyn Krueger nas oitavas de final, na quarta-feira.
-- Resultados desta segunda-feira do torneio de Indian Wells:
- Simples feminino - Terceira rodada:
Jessica Pegula (EUA/N.5) x Jelena Ostapenko (LAT/N.26) 4-6, 6-3, 6-2
Belinda Bencic (SUI/N.12) x Elise Mertens (BEL/N.22) 6-2, 6-3
Katerina Siniaková (CZE) x Mirra Andreeva (RUS/N.8) 4-6, 7-6 (7/5), 6-3
Karolína Muchová (CZE/N.13) x Antonia Ruzic (CRO) 6-0, 6-3
