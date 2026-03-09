West Ham vence Brentford nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Inglaterra
Apesar de dois gols marcados pelo atacante brasileiro Igor Thiago, o Brentford acabou sendo eliminado pelo West Ham que garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) na noite desta segunda-feira (9), em uma dramática disputa de pênaltis em que venceu por 5 a 3 após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.
Os 'Hammers' superaram as expectativas em um derby londrino cheio de emoções do início ao fim. O Brentford, atual sétimo colocado na Premier League, buscou o empate duas vezes contra o West Ham, que está afundado em 18º e na zona de rebaixamento.
O capitão dos Hammers, o ponta-direita Jared Bowen, abriu o placar no London Stadium após um vacilo da defesa adversária. Ele aproveitou um desvio na pequena área e chutou forte para o fundo da rede (19').
Mas os 'Bees' não demoraram a empatar por meio de Igor Thiago (ex-Cruzeiro), que superou o goleiro francês Alphonse Aréola contando com a sorte já que após a cabeçada de Nathan Collins a bola desviou em sua barriga (28'). Os jogadores adversários pediram toque de mão mas depois de uma longa consulta ao VAR, o gol foi confirmado.
Bowen fez 2 a 1 convertendo um pênalti aos 34 minutos, mas duas defesas cruciais de Caoimhin Kelleher nos acréscimos do primeiro tempo mantiveram o Brentford na partida e impediram que o time do técnico português Nuno Espírito Santo garantisse a vitória no tempo regulamentar.
Aréola fez uma defesa excepcional em uma cabeçada à queima-roupa de Michael Kayode mas não conseguiu evitar o empate após um empurrão em Michael Kayode dentro da área. A penalidade foi confirmada e convertida por Igor Thiago (81').
O atacante brasileiro soma 21 gols em todas as competições em sua temporada de estreia, na qual vem lutando por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.
Na prorrogação, o placar não mudou e a decisão foi para os pênaltis. Na disputa, o West Ham garantiu sua vaga nas quartas de final, graças a um pênalti perdido pelo atacante burquinense Dango Ouattara, que cobrou com uma cavadinha.
"Os torcedores merecem este momento de alegria pela forma como apoiaram a equipe nos momentos difíceis", disse Nuno Espírito Santo após o jogo.
"Estou muito orgulhoso. Os jogadores estão radiantes porque foi um jogo difícil. O Brentford é uma equipe incrível, mas conseguimos contê-los e criamos muitas oportunidades. Os rapazes estão gostando de jogar no London Stadium. O ambiente é ótimo".
--- Resultados das oitavas de final da Copa da Inglaterra:
Sexta-feira:
Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3
Sábado:
Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2
Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)
Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3
Domingo:
Fulham - (+) Southampton 0 - 1
(+) Port Vale - Sunderland 1 - 0
(+) Leeds - Norwich City 3 - 0
Segunda-feira:
(+) West Ham - Brentford 2 - 2 (5 - 3 nos pênaltis)
(+): classificados para as quartas de final.
--- Programação das quartas de final da Copa da Inglaterra:
Southampton (2ªD) - Arsenal
Chelsea - Port Vale (3ªD)
Manchester City - Liverpool
West Ham - Leeds United
