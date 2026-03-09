West Ham vence Brentford nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Inglaterra

Apesar de dois gols marcados pelo atacante brasileiro Igor Thiago, o Brentford acabou sendo eliminado pelo West Ham que garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) na noite desta segunda-feira (9), em uma dramática disputa de pênaltis em que venceu por 5 a 3 após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.

Os 'Hammers' superaram as expectativas em um derby londrino cheio de emoções do início ao fim. O Brentford, atual sétimo colocado na Premier League, buscou o empate duas vezes contra o West Ham, que está afundado em 18º e na zona de rebaixamento.

O capitão dos Hammers, o ponta-direita Jared Bowen, abriu o placar no London Stadium após um vacilo da defesa adversária. Ele aproveitou um desvio na pequena área e chutou forte para o fundo da rede (19').

Mas os 'Bees' não demoraram a empatar por meio de Igor Thiago (ex-Cruzeiro), que superou o goleiro francês Alphonse Aréola contando com a sorte já que após a cabeçada de Nathan Collins a bola desviou em sua barriga (28'). Os jogadores adversários pediram toque de mão mas depois de uma longa consulta ao VAR, o gol foi confirmado.

Bowen fez 2 a 1 convertendo um pênalti aos 34 minutos, mas duas defesas cruciais de Caoimhin Kelleher nos acréscimos do primeiro tempo mantiveram o Brentford na partida e impediram que o time do técnico português Nuno Espírito Santo garantisse a vitória no tempo regulamentar.

Aréola fez uma defesa excepcional em uma cabeçada à queima-roupa de Michael Kayode mas não conseguiu evitar o empate após um empurrão em Michael Kayode dentro da área. A penalidade foi confirmada e convertida por Igor Thiago (81').

O atacante brasileiro soma 21 gols em todas as competições em sua temporada de estreia, na qual vem lutando por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

Na prorrogação, o placar não mudou e a decisão foi para os pênaltis. Na disputa, o West Ham garantiu sua vaga nas quartas de final, graças a um pênalti perdido pelo atacante burquinense Dango Ouattara, que cobrou com uma cavadinha.

"Os torcedores merecem este momento de alegria pela forma como apoiaram a equipe nos momentos difíceis", disse Nuno Espírito Santo após o jogo.

"Estou muito orgulhoso. Os jogadores estão radiantes porque foi um jogo difícil. O Brentford é uma equipe incrível, mas conseguimos contê-los e criamos muitas oportunidades. Os rapazes estão gostando de jogar no London Stadium. O ambiente é ótimo".

--- Resultados das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Sexta-feira:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2

Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)

Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3

Domingo:

Fulham - (+) Southampton 0 - 1

(+) Port Vale - Sunderland 1 - 0

(+) Leeds - Norwich City 3 - 0

Segunda-feira:

(+) West Ham - Brentford 2 - 2 (5 - 3 nos pênaltis)

(+): classificados para as quartas de final.

--- Programação das quartas de final da Copa da Inglaterra:

Southampton (2ªD) - Arsenal

Chelsea - Port Vale (3ªD)

Manchester City - Liverpool

West Ham - Leeds United

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta-bm/gk/aam