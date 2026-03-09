Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que levantará algumas sanções ao petróleo em plena guerra com Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 19:46

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9) que levantará algumas sanções que Washington mantém no setor petrolífero devido à agitação nos mercados causada pela guerra contra o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estamos levantando certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços", disse Trump a jornalistas depois de manter uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Vamos retirar essas sanções até que isso se resolva", acrescentou, sem especificar a que países se referia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mr/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay