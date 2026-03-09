Trump diz que atacará Irã 'muito, muito duramente' se fornecimento de petróleo for bloqueado

O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9) atacar o Irã "muito, muito duramente" se o país decidir bloquear o fornecimento de petróleo na região.

"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa na Flórida.

"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump.

