Trump diz que atacará Irã 'muito, muito duramente' se fornecimento de petróleo for bloqueado
O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9) atacar o Irã "muito, muito duramente" se o país decidir bloquear o fornecimento de petróleo na região.
"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa na Flórida.
"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump.
