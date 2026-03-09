Técnico do Equador diz ter 'quase' 20 jogadores definidos para a Copa do Mundo

O técnico da seleção equatoriana, Sebastián Beccacece, afirmou nesta segunda-feira (9) que já tem "quase" 20 dos 26 jogadores que vão compor a lista final do elenco que viajará para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Antes do torneio na América do Norte, o Equador fará seus dois últimos amistosos na Europa, nos dias 27 e 31 de março, contra Marrocos e Países baixos.

"Para a Copa do Mundo, temos quase 20 jogadores confirmados (...) Estamos muito felizes com eles, e ainda temos esses [outros] seis jogadores que definiremos até maio", declarou o treinador argentino em entrevista coletiva.

Beccacece, de 45 anos, evitou citar nomes, mas garantiu que mantém contato com os jogadores que está considerando levar para o Mundial.

Ele acrescentou que, para os amistosos deste mês de março, pretende levar pelo menos três jogadores por posição para avaliar o desempenho deles e refinar o elenco da seleção equatoriana que disputará sua quinta Copa do Mundo.

Para as próximas partidas, "acho que precisamos ser mais decisivos, mais agressivos, criar mais oportunidades de gol e definir melhor nossa estratégia", afirmou o técnico.

Beccacece disse ainda que os próximos dois adversários são equipes de "elite" e que "vão exigir o máximo" da seleção equatoriana.

Países Baixos e Marrocos, ambos também classificadas para a Copa do Mundo, ocupam o sétimo e oitavo lugares, respectivamente, no ranking da Fifa.

Em sua preparação para a Copa do Mundo, o Equador enfrentou os Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) e Nova Zelândia (vitória por 2 a 0).

O Equador enfrentará Marrocos pela primeira vez e a Holanda pela quarta.

A Tricolor está no Grupo E, juntamente com Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim.

