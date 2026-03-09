Djokovic avança às oitavas de Indian Wells pela primeira vez desde 2017

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 3 do mundo, precisou de três sets para derrotar o americano Aleksandar Kovacevic (N.72) nesta segunda-feira (9) e avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells pela primeira vez desde 2017.

Djokovic, que no dia 22 de março completará 39 anos, se valeu da experiência para vencer com parciais de 6-4, 1-6 e 6-4 após duas horas e dois minutos de partida.

Kovacevic, de família sérvia, foi muito sólido no saque (16 aces contra seis de 'Nole') e não se entregou depois de perder o primeiro set.

Na segunda parcial, Djokovic deve uma queda brusca de rendimento, visivelmente desconfortável em quadra, com dores no braço direito.

O jogo foi disputado sob o sol do deserto californiano, mas em condições menos quentes do que na estreia do sérvio, quando ele teve que se recuperar de um set perdido contra o tcheco Kamil Majchrzak.

Como de costume, Djokovic não perdeu o foco e atacou no momento certo. Mesmo desperdiçando duas oportunidades de quebra quando vencia por 2-1, teve outra chance com 5-4 e conseguiu a vitória no primeiro match point em um erro de Kovacevic.

"Antes do jogo, eu sabia que se ele sacasse bem e escolhesse bem as áreas da quadra, seria difícil quebrar o serviço dele", reconheceu o astro sérvio.

"Foi exatamente o que aconteceu. Ele estava sacando muito bem, exceto talvez por um game no primeiro set e talvez o último do terceiro set. Ele ficou um pouco tenso e errou alguns primeiros serviços. Isso me colocou em uma posição em que eu podia vencer, e eu aproveitei a oportunidade", explicou.

Djokovic é, ao lado de Roger Federer, o maior vencedor do Masters 1000 de Indian Wells com cinco títulos, mas não aparecia entre os 16 melhores desde 2017, um ano após sua última conquista.

Seu próximo adversário sairá do duelo entre o inglês Jack Draper (N.14), atual campeão, e o argentino Francisco Cerúndolo (N.20), que jogam nesta segunda-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/cl/cb/aam