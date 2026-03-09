Assine
Internacional

Trump diz que guerra no Irã será 'uma pequena incursão'

AFP
AFP
Repórter
09/03/2026 18:34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a guerra contra o Irã seria uma "pequena incursão", ao mesmo tempo em que insistiu que a ofensiva continuará "até que o inimigo esteja total e decisivamente derrotado".

"Fizemos uma pequena incursão porque sentimos que tínhamos que fazê-lo para nos livrarmos de algumas pessoas. E acho que vocês verão que vai ser uma pequena incursão", disse Trump diante de um grupo de republicanos em seu clube de golfe em Doral, na Flórida.

"Já vencemos de muitas maneiras, mas não vencemos o suficiente", disse Trump, que afirmou almejar uma "vitória definitiva" contra o Irã.

Ao se referir à morte do ex-líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e de outros dirigentes iranianos, Trump acrescentou que os Estados Unidos "não cessarão até que o inimigo seja total e decisivamente derrotado".

dk-jz/mr/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira

