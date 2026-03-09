Botafogo anuncia contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi

O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi jogará pelo Botafogo por empréstimo do São Paulo até o final da temporada, anunciou o clube carioca nesta segunda-feira (9).

Ferraresi, de 27 anos, estava no Tricolor paulista desde 2022, mas foi perdendo destaque nos últimos tempos.

O zagueiro conquistou a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023 e a Supercopa em 2024.

"Acelera, Fogão! Nahuel Ferraresi é o mais novo reforço da scuderia Botafogo!", anunciou o clube nas redes sociais, fazendo um trocadilho com o nome do jogador, que lembra a equipe Ferrari da Fórmula 1.

Antes de chegar ao Brasil, Ferraresi jogou em Portugal pela filial do Porto, além de Moreirense e Estoril.

No São Paulo, o zagueiro teve pouco minutos em campo na temporada de 2026 sob o comando do argentino Hernán Crespo, que foi demitido nesta segunda-feira.

Ele atuou em apenas duas das quatro partidas do Brasileirão e em três dos dez jogos do Campeonato Paulista (sendo titular em dois).

Ferraresi tem 42 jogos pela seleção venezuelana. Ele fez parte da histórica geração da 'Vinotinto' que terminou como vice-campeã do Mundial Sub-20 da Fifa de 2017 na Coreia do Sul, quando perdeu a final para a Inglaterra (1-0).

