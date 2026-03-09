Com Neymar indisponível, Ancelotti vai a jogo do Santos antes de anunciar convocados

A menos de uma semana do anúncio da próxima lista de convocados, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, assistirá à partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (10), embora o astro Neymar desfalque a equipe novamente e não possa ser observado em ação.

Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira a lista para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 34 anos, Neymar tenta convencer o técnico italiano a ser incluído no elenco que disputará o Mundial na América do Norte.

No entanto, ele não estará disponível para o jogo desta terça-feira em casa contra o Mirassol.

Apesar de o ex-astro ter treinado normalmente na manhã desta segunda-feira, o Santos anunciou que ele não estará disponível para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube especificou que ele será poupado seguindo o plano de gerenciamento de carga estabelecido para seu retorno aos gramados em fevereiro, após a cirurgia no joelho esquerdo realizada em dezembro.

Apesar disso, a CBF confirmou que Ancelotti estará no estádio do Mirassol como parte de uma visita a diversos clubes antes do anúncio da convocação.

Neymar disputou três partidas pelo Santos em 2026: duas pelo Campeonato Paulista e uma pelo Brasileirão, onde marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.

A presença ou não de Neymar na Copa do Mundo se tornou motivo de grandes debates, e até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o assunto.

Lula se disse "convencido" de que Ancelotti "não vai convocar ninguém pelo nome", embora sem mencionar Neymar explicitamente.

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, o craque disputou sua última partida, de um total de 128, com a 'Amarelinha' em 17 de outubro de 2013, quando sofreu uma grave lesão.

Na Copa do Mundo, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil está no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.

