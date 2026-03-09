Assine

MLS bane dois jogadores por participarem de apostas esportivas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 17:46

A Major League Soccer (MLS) anunciou nesta segunda-feira (9) que baniu os jogadores ganenses Derrick Jones e Yaw Yeboah por participarem de apostas esportivas, algumas delas envolvendo seus próprios jogos.

Yeboah, de 28 anos, foi campeão da MLS pelo Columbus Crew em 2023, enquanto Jones, de 29, que também tem nacionalidade americana, está no futebol dos Estados Unidos desde 2017.

A MLS iniciou a investigação após "receber alertas suspeitos de apostas" e colocou os jogadores "sob licença administrativa" até que os fatos fossem apurados.

Ao final da investigação, realizada pelo escritório de advocacia Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, a MLS concluiu que os jogadores "se envolveram em extensas apostas de futebol, incluindo seus próprios times, durante as temporadas de 2024 e 2025".

A liga, no entanto, afirmou que "não foi identificada nenhuma evidência que sugerisse que qualquer uma dessas atividades de apostas afetou o resultado de uma partida".

- "Intenção de receber cartões amarelos" -

Como exemplos das irregularidades, a MLS afirmou que, em uma ocasião, ambos os jogadores apostaram que Jones receberia um cartão amarelo durante o jogo de 19 de outubro de 2024 (contra o New York Red Bulls), o que de fato aconteceu.

A MLS também determinou que os jogadores "provavelmente compartilharam informações confidenciais com outros apostadores sobre sua intenção de receber cartões amarelos".

A liga "permanece firme em seu compromisso com a integridade dos jogos" e "continuará a aplicar as suas políticas, a reforçar os esforços educativos e a defender a eliminação das apostas em cartões amarelos em todos os estados, a fim de proteger a integridade da nossa competição para os clubes, jogadores e torcedores", disse o comissário Don Garber.

rg-gbv/raa/cb/aam

Tópicos relacionados:

fbl mls usa





