Nove pessoas foram presas após confrontos entre torcedores do Rangers e do Celtic na Escócia
Nove pessoas foram presas após confrontos entre torcedores do Rangers e do Celtic no gramado, depois da partida das quartas de final da Copa da Escócia, no tradicional derby 'Old Firm', disputado no domingo.
Após a vitória do Celtic nos pênaltis em Ibrox, seus torcedores invadiram o campo, provocando uma grande invasão de fãs do Rangers.
A polícia e funcionários da segurança formaram um cordão de isolamento entre as torcidas rivais depois que objetos, incluindo um sinalizador aceso, foram arremessados.
A polícia informou que um menino de 10 anos foi atingido por uma moeda e um policial foi alvejado na cabeça por uma garrafa.
As autoridades também tiveram que lidar com incidentes fora do estádio, com vários policiais, seguranças e espectadores feridos nas cenas caóticas.
Nove prisões foram feitas em menos de 24 horas, e espera-se que esse número aumente "significativamente".
Ao mesmo tempo, surgiram apelos para reduzir o número de torcedores visitantes permitidos em jogos entre os clubes rivais de Glasgow.
De acordo com a chefe de polícia escocesa, Emma Croft, a cota de 7.500 torcedores visitantes — acordada pela primeira vez desde 2018 — contribuiu para os incidentes.
"Existe a rivalidade constante e a agressividade latente entre os dois times, é claro. Para mim, o fato de haver tantos torcedores visitantes dentro do Ibrox também teve influenciou".
