Flick e Joan García concordam: Barça precisa mostrar que aprendeu com seus erros

09/03/2026 17:23

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, e o goleiro Joan García concordaram nesta segunda-feira (9) quanto ao time catalão precisar mostrar que aprendeu com os erros defensivos que cometeu para enfrentar o Newcastle no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Sabemos como melhorar, quando pressionar. Tivemos tempo de analisar e acho que nos últimos jogos deu para ver que demos um passo à frente (...) principalmente ao percebermos que, às vezes, pressionávamos quando não estávamos totalmente organizados", explicou García em entrevista coletiva na véspera do duelo contra os ingleses.

"Como disse depois da eliminação [na Copa do Rei contra o Atlético de Madrid], serviu para a gente aprender. Somos um time jovem, e eu especialmente não vivi muitos confrontos deste nível, então tem que aprender com isso", afirmou o goleiro.

Flick concordou com a análise e pediu aos jogadores que se mantenham fiéis à sua ideia de jogo.

"A Premier League é a melhor liga do mundo. Eles têm equipes muito fortes e com muitos recursos. Nós temos muita qualidade e queremos continuar jogando como o Barça sabe jogar e mostrar isso aos nossos torcedores".

