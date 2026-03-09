Sultão de Omã felicita novo líder supremo do Irã por sua nomeação

O sultão de Omã, Haitham bin Tariq, felicitou nesta segunda-feira (9) o aiatolá Mojtaba Khamenei por sua nomeação como novo líder supremo do Irã, informou a agência oficial de notícias omanense.

"Sua majestade o sultão Haitham bin Tariq — que Deus o proteja e o preserve — enviou um telegrama de felicitações a Sua Eminência o aiatolá Mojtaba Khamenei por ocasião de sua designação como Líder Supremo da República Islâmica do Irã", afirmou a agência.

Omã foi mediador nas recentes conversas entre Irã e Estados Unidos, que foram desbaratadas depois que Washington lançou ataques em conjunto com Israel contra Teerã, o que desencadeou uma guerra que se estende pelo Oriente Médio.

bur-bou/dcp/ahg/am